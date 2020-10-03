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Muvazzaf 2 subay FETÖ'den tutuklandı

Muvazzaf 2 subay FETÖ'den tutuklandı
Muvazzaf 2 subay FETÖ'den tutuklandı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PYD soruşturması kapsamında 2 muvazzaf subay tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, Erzurum MİT Bölge Başkanlığı ve Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce koordineli yapılan çalışmalarda FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütünün Askeri mahrem yapılanmasında örgütün kripto haberleşme sistemi olarak belirledikleri sabit/açık hatlardan örgütün mahrem imamları ile irtibatları tespit edilen halen Erzurum ve Tunceli illerinde görev yapan E.Ç. ve F.K. isimli iki muvazzaf subay, Erzurum ve Tunceli illerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “FETÖ/PYD Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyetleri bulunan örgüt üyelerinin tespitine yönelik çalışmalar kapsamlı ve detaylı şekilde devam etmektedir” denildi.

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