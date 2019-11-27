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Müvekkili için gitti, kendisi de tutuklandı

Müvekkili için gitti, kendisi de tutuklandı
Müvekkili için gitti, kendisi de tutuklandı

Giresun’da ‘uyuşturucu ticareti yapma ve bulundurma’ suçundan E Tipi Kapalı Cezaevinde yatan müvekkilini ziyarete giden avukat, ‘dolandırıcılık’ suçundan gözaltına alındı. Avukat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, E Tipi Kapalı Cezaevinde "uyuşturucu madde ticareti yapma veya bulundurma" suçundan tutuklu bulunan O.H., avukatı ile görüşmek istedi. Avukat G.Y.'nin müvekkili ile görüşmek için gittiği cezaevinde GBT sorgusunda ‘dolandırıcılık' suçundan arandığı ortaya çıktı.

G.Y. cezaevi jandarması tarafından bekleme odasında gözaltına alındı. Gözaltına alınan G.Y., Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Avukat G.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Resul Yanbul

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