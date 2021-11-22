Muz hırsızı evinde çaldığı ürünlerle yakalandı

Edinilen bilgilere göre olay, akşam 21.45 sıralarında Koru Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede çıkan bir yangın nedeniyle inceleme yapan polisin yanına gelen İsmet Üstün adlı muz üreticisi, bahçesinden muzların çalındığını ihbar etti.

Mahalle sakinlerinin hırsızlıktan sabıkası bulunan Murat K.'yi bölgede gördüğünü söylemesi üzerine Murat K.'nin evine giden polis, şahsı evinde bulamadı. Yapılan araştırma sonucu Murat K., dere yatağında bir bahçeye saklanmış vaziyette yakalandı.

Şahsı yakalayarak evine getiren polis, şahsın evinde yaptığı aramada yeni kesilmiş muz dallarını ve kesimde kullanılan bıçağı ele geçirdi. Murat K. verdiği ilk ifadede muzları çalmadığını bir arkadaşından para karşılığı aldığını söyledi.

Bunun üzerine olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Polis çevrede yapılan incelemede yol kenarına atılmış halde kesilmiş muz dallarına rastladı. Gözaltına alınan Murat K., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ahmet Mervan Taş

