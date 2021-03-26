Müzeye dönüştürülecek olan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın evinde restorasyon çalışmalarında sona gelindi

Savur'da bulunan, Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın müzeye dönüştürülecek olan evinde restorasyon çalışmaları son aşamaya geldi. Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Savur Belediyesinin yürüttüğü restorasyon çalışmalarının sona ermesiyle müzenin yakın zamanda açılması hedefleniyor. Evin klasik Mardin mimarisini yansıtan balkonu, eyvanıyla 36 odalı büyük bir ev olduğunu kaydeden Savur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Kaya, evin Aziz Sancar Müzesi olarak müze yapılmasına karar verildiğini hatırlattı. Kaymakam Kaya, "Hocamızın ismi de bu vesileyle yaşatılacak. Burada birtakım restorasyon çalışmaları yapılmış. Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Savur Belediyesi tarafından yakinen takip ediyorlar. Kültür ve Turizm Bakanlığımız da müzelendirme sürecini takip ediyor. Tabi bazı eksiklikler var. Onları da inşallah en yakın zamanda tamamlayacağız" dedi.

Sancar'ın şahsi eşyaları getirilecek

Prof. Dr. Aziz Sancar'ın şahsi eşyalarını getirip bir açılış yapacaklarını ifade eden Kaymakam Kaya, "Elbette hocamızı da davet edeceğiz. İnşallah onlar da iştirak edeceklerdir. Bu vesileyle buradan kendilerine saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Zaten şahsi eşyaları geldi, şu an Mardin'de. İnşallah bu yılın sonuna doğru burayı açmayı hedefliyoruz. Yerli ve yabancı turistlerimizin ziyaret akınına uğrayacağını umuyoruz. Bizler de belediye olarak burayı ve çevresini hazır hale getirmek için elimizden gelen çalışmaları yürütüyoruz. Bu anlamda bazı projelerimiz var. Yakınında hemen katlı otopark yapacağız. Bitişiğinde güzel bir kafeterya ve restoran çalışması var. Bu da ihtiyaçları gidermek amacıyla olacak. Özellikle gençlerimiz için çok örnek bir yaşam var burada. Yani başarının sadece teknolojik imkanlarla ve varlıkla mümkün olmadığını, önemli olan azim, gayret ve sebat, istikrar ve çalışma isteğinin olduğunu burada gençlerimiz de bizzat müşahede edecekler. Hocamız bu evde yaşamış, eğitimini görmüş ve bir müddet doktorluk yapmış. Daha sonra da Amerika'da eğitimine devam ederken Nobel ödüllü bir bilim insanı oldu. Bu büyük bir örnek. Sembol bir hayat. Bunu da işte gençlerimizle ve yeni nesillerimizle buluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

Kübra Nur Atik - Alaaddin Özdemir

