Müziğin sevilen isimleri Harbiye sahnesinde

Yerli ve yabancı isimlerin konserlerine ev sahipliği yapan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevilen isimler hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Duman “Atlantis Yapım Harbiye Açık Hava Konserleri” ile 16 Ekim'de, pop müziğin genç isimlerinden Zeynep Bastık ise 21 Ekim'de Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.

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