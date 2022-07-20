Müzikholde yapılan aramada sahte alkol ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; Taşağıl Mahallesi'nde bulunan ve işletmeciliğini A.K. ve M.K. isimli şahısların yaptığı müzikholde Antalya Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arama yapıldı. Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen aramada; 10 litre sahte alkol, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 2 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 1 adet özel yapım tabanca görünümlü tüfek, 8 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 6 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından işlem yapıldı.

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