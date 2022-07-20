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Müzikholde yapılan aramada sahte alkol ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Müzikholde yapılan aramada sahte alkol ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Müzikholde yapılan aramada sahte alkol ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir müzikholde yapılan aramada sahte alkol, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirilirken, işletmeci 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; Taşağıl Mahallesi'nde bulunan ve işletmeciliğini A.K. ve M.K. isimli şahısların yaptığı müzikholde Antalya Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arama yapıldı. Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen aramada; 10 litre sahte alkol, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 2 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, 1 adet özel yapım tabanca görünümlü tüfek, 8 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 6 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından işlem yapıldı.

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