Müzisyen Mehmet Dudarık'ın saldırıya uğradığı anlar kamerada



Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında konser veren müzik grubunun üyesi Mehmet Dudarık, arkadaşının ayağına basılması gerekçesiyle B.B.K. tarafından saldırıya uğradı. Aldığı yumruk darbeleriyle yere düşen Dudarık, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Dudarık yoğun bakıma alındı.

Saldırgan tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırgan B.B.K.'nın gözaltına alındığını ve ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine götürüldüğünü açıkladı.

Öte yandan Mehmet Dudarık'ın yumruklu saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hidayet Türkyılmaz



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