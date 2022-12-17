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Müzisyen Mehmet Dudarık'ın saldırıya uğradığı anlar kamerada

Müzisyen Mehmet Dudarık'ın saldırıya uğradığı anlar kamerada
Müzisyen Mehmet Dudarık'ın saldırıya uğradığı anlar kamerada

Ankara’nın Çankaya ilçesinde müzisyen Mehmet Dudarık'ın saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Müzisyen Mehmet Dudarık’ın saldırıya uğradığı anlar kamerada - Tıkla İzle


Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında konser veren müzik grubunun üyesi Mehmet Dudarık, arkadaşının ayağına basılması gerekçesiyle B.B.K. tarafından saldırıya uğradı. Aldığı yumruk darbeleriyle yere düşen Dudarık, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Dudarık yoğun bakıma alındı.

Saldırgan tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırgan B.B.K.'nın gözaltına alındığını ve ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine götürüldüğünü açıkladı.
Öte yandan Mehmet Dudarık'ın yumruklu saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hidayet Türkyılmaz
 

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