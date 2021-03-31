Myanmar ordusundan sivillerin bulunduğu bölgelere hava saldırıları

Myanmar'da 1 Şubat'ta yönetime el koyan ordu, darbe karşıtı protestoculara yönelik kanlı müdahalelerini sürdürüyor. Myanmar basını, cuntanın darbeye karşı çıkan etnik silahlı gruplardan Karen Ulusal Birliği'nin (KNU) yönetiminde olan bölgelere hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. Karen eyaletinde Cumartesi günü başlayan saldırıların bugün de sürdüğü, sivillerin de hedef alındığı aktarıldı. KNU tarafından yapılan açıklamada cuntanın hava saldırılarına tepki gösterilirken, "Reşit olmayan çocuklar da dahil olmak üzere köylüler hava saldırılarında öldürüldü. Birçoğu da yaralandı" ifadeleri kullanıldı. Saldırıların ardından binlerce sicilin Tayland'a sığındığı vurgulandı.

Siyasi Mahkumlar için Yardım Derneği'ne (AAPP) göre, ülkede gerçekleştirilen darbe karşıtı protestolarda 521 kişi hayatını kaybetti.