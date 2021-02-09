İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Myanmar'da darbe karşıtı protestoculara plastik mermili müdahale: 4 yaralı

Myanmar'da darbe karşıtı protestoculara plastik mermili müdahale: 4 yaralı
Myanmar'da darbe karşıtı protestoculara plastik mermili müdahale: 4 yaralı

Myanmar’da askeri darbe karşıtı protestolarda tansiyon giderek yükselirken, polisin göstericilere plastik mermi ile müdahale etmesi sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta darbe yaparak yönetime el koymasına yönelik protestolar devam ediyor. Myanmar askeri yönetimi, darbe karşıtı kitlesel protestoların ülke geneline yayılması üzerine ülkede büyük toplantıları yasaklayarak, Yangon ve Mandalay'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Mandalay'da darbe karşıtları, OHAL'e ve güvenlik güçlerinin tazyikli su ile müdahalelerine aldırmadan sokaklara dökülmüştü. Ülkede askeri darbe karşıtı protestolarda tansiyon giderek yükseldi. Güvenlik güçleri, tazyikli suyun ardından protestoculara plastik mermi ile müdahale etti. Sokaklar savaş alanına dönerken, polisin göstericilere sert müdahalesi sonucu 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Durumunun kritik olduğu bildirilen kadının başından vurulduğu ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Protestocuların birkaçı polisin, göstericileri dağıtmak için havaya gerçek mermi ile ateş ettiğini öne sürdü.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.