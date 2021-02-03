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Myanmar'da darbeye tepki gösteren sağlık çalışanlarından kırmızı kurdeleli grev

Myanmar'da darbeye tepki gösteren sağlık çalışanlarından kırmızı kurdeleli grev
Myanmar'da darbeye tepki gösteren sağlık çalışanlarından kırmızı kurdeleli grev

Myanmar’da geçtiğimiz 1 Şubat’ta ordunun darbe yaparak yönetime el koymasına tepki gösteren sağlık çalışanları kırmızı kurdele takarak iş bıraktı.

Myanmar'da 8 Kasım 2020'de yapılan genel seçimlerde hile yapıldığı yönündeki tartışmalarının ardından 1 Şubat'ta gerçekleştirilen askeri darbenin yankıları sürüyor. Darbeye tepki gösteren sağlık çalışanları kırmızı kurdeleleriyle sivil itaatsizlik eylemine katıldı. Darbeye karşı çıkmak amacıyla kurulan Myanmar Sivil İtaatsizlik Hareketi, 30 bölgede 70 hastane ve sağlık personelinin seçilmiş lider Aung San Suu Kyi'yi deviren askeri darbeyi protesto etmek için bugün iş bıraktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, ordunun kendi çıkarlarını korona virüs salgını sırasında zorluklarla karşılaşan savunmasız bir nüfusun üstünde gördüğü belirtilerek, "Yoksul hastalarımıza saygı duymadığını gösteren gayri meşru askeri rejimin emrine uymayı reddediyoruz" denildi. Dört doktor işi bıraktıklarını doğrularken, kimliklerinin açıklanmasını istemedi. Yangon'daki 29 yaşındaki bir doktor, "Askerlerin kışlalara geri dönmesini istiyorum ve bu yüzden biz doktorlar işe gitmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca öğrenciler ve gençlik grupları da Myanmar Sivil İtaatsizlik Hareketine katıldı.
Öte yandan Myanmar ordusu, geçtiğimiz Pazartesi günü Kasım 2020'deki genel seçimlerde Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. Bazı generaller, Suu Kyi ve onlarca hükümet yetkilisi gözaltına alırken, darbeye ABD, Türkiye ve diğer Batılı ülkelerden peş peşe kınama mesajları gelmişti.

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