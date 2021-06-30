Myanmar'da gözaltında tutulan 2 bin 296 kişi serbest bırakıldı

Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından gözaltına alınan ve aralarında gazeteci ile aktivistlerin de bulunduğu darbe karşıtlarının tahliye sürecinin başladığı bildirildi. Cunta tarafından yapılan açıklamada, akşam saatlerine kadar ülke çapındaki hapishanelerden toplam 2 bin 296 kişinin serbest bırakıldığı duyuruldu. Yetkililerin tahliye duyurusunun ardından Yangon'da halk, Insein Hapishanesi'nin önünde toplandı. Myanmar Now'dan Kay Zon Nway'in Insein Hapishanesi'nden serbest bırakılanlar arasında yer aldığı belirtildi.

En az 880 kişi hayatını kaybetti

Myanmar'da ordu 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Kyi başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı. Cunta yönetimi uluslararası kamuoyunda sert tepkiyle karşılanan demokrasi karşıtı hareketi ardından başlayan kitlesel protestoları şiddetle bastırmış, darbe karşıtı gösterilerde en az 880 sivil hayatını kaybederken, binlerce gösterici gözaltına alınmıştı.