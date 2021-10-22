İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Myanmar'da Thadingyut Işık Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Myanmar'da Thadingyut Işık Festivali renkli görüntülere sahne oldu
Myanmar'da Thadingyut Işık Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Myanmar’ın geleneksel ışık festivali Thadingyut kutlamalarında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Myanmar’da Thadingyut Işık Festivali renkli görüntülere sahne oldu - Tıkla İzle

Myanmar'ın geleneksel ışık festivali Thadingyut, bu yıl ülkede 19-21 Ekim tarihleri arasında kutlandı. Festival, Myanmar takvimine göre yılın yedinci ayına denk geliyor ve yağmur mevsiminin sonuna işaret ediyor. Myanmar halkı dini olarak kutladıkları bu özel günlerde mumlar yakıyor, evlerine renkli ampuller ve kağıt fenerler asıyor. Renkli görüntülere ev sahipliği yapan festivalde Budist tapınakları, özellikle festivalin ortasına denk gelen Thadingyut'un dolunay gününde dini ziyaretçilerle dolup taşıyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.