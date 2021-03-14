Myanmar'daki darbe karşıtı gösterilerde 5 kişi öldü

Myanmar'da ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda can kayıpları artıyor. Bugün ülkenin farklı kentlerinde düzenlenen gösterilerde polis, protestoculara yine ateş açtı. Yangon'da polisin ateş açması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Yüzlerce kişi, güvenlik güçlerinin girişini engellemek için dikenli tel ve kum torbalarından barikatlar kurup şehrin farklı bölgelerinde gösteri yaptı. Hlaing Tharyar bölgesinde göstericilerin 2 fabrikayı ateşe vermesi sonucu gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Bago'da bir gencin, Hpakant'da da bir göstericinin kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta Aung San Suu Kyi'nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi'nin (NLD) Kasım 2020'de yapılan genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. Darbenin ardından Myanmar'da 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre Myanmar'da gösterilerin başlamasından bu yana en az 80 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 100 kişi ise gözaltına alındı.

(YK-SO-D)