Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi ve ekonomi danışmanı Turnell'e 3'er yıl hapis

Myanmar'da 1 Şubat 2021'de yapılan askeri darbenin ardından cunta yönetimince görevden alınarak tutuklanan Demokrasi için Ulusal Birlik Partisi lideri Aung San Suu Kyi ve diğer hükümet yetkililerinin yargılandığı dava sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Suu Kyi ve Avustralyalı eski ekonomi danışmanı Sean Turnell ülkenin resmi sırlar yasasını ihlalden 3'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Myanmar basınının askeri cunta kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre bugün hakim karşısına çıkan ikilinin 14 yıla kadar hapis öngören resmi sırlar yasasını ihlal suçlamasından 3'er yıl hapse çarptırılması sürpriz olarak karşılandı. Son gelişme ile birlikte daha önce farklı suçlamalardan 20 yıl hapse mahkum edilen Suu Kyi'nin cezası 23 yıla ulaşmış oldu. Turnell'in ise ayrıca göçmenlik yasasını ihlal suçlamasından hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Burak Ersoy

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