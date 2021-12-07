İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'ye verilen hapis cezası 2 yıla indirildi

Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'ye verilen hapis cezası 2 yıla indirildi
Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'ye verilen hapis cezası 2 yıla indirildi

Myanmar'ın devrik lideri Aung San Suu Kyi'ye Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmek ve halkı kışkırtmak suçlarından verilen 4 yıllık hapis cezasının 2 yıla indirildiği bildirildi.

Myanmar'da geçtiğimiz 1 Şubat'ta yapılan askeri darbenin ardından cunta yönetimince görevden alınarak tutuklanan Demokrasi için Ulusal Birlik Partisi (NLD) lideri Aung San Suu Kyi'nin yargılandığı ve dün karar duruşması yapılan davada verilen cezada değişiklik yapıldı.

Geçen yılki seçim sırasında bir kampanya etkinliği düzenleyerek korona virüs kısıtlamalarını ihlal etmek ve halkı kışkırtmak suçlarından hakkında 4 yıl hapis kararı verilen Suu Kyi'nin cezası 2 yıla indirildi.

Myanmar devlet televizyonunun duyurduğu haberde, Devlet Yönetim Konseyi Başkanı Kıdemli General Min Aung Hlaing'in 4'er yıl ceza alan Suu Kyi ve Hükümet Başkanı Win Myint'in cezalarında 2 yıllık indirim uygulama kararı aldığı belirtildi. Ayrıca, ikilinin cezalarını hapiste çekmeyeceği ve şu an olduğu gibi ev hapsinde kalmayı sürdürecekleri ifade edildi.

Farklı suçlardan yargılanacak

Lisanssız telsizlere sahip olmak, sömürge döneminden kalma devlet sırları yasasını ihlal, görevini kullanarak haksız kazanç elde etmek, arazi ve bina kiralama yetkisini kötüye kullanmak, devlet fonlarını kullanarak helikopter kiralamak ve bu kapsamda yolsuzlukla mücadele yasasını ihlal etmek gibi farklı suçlamalardan ayrı olarak yargılanması beklenen Suu Kyi'nin tüm iddialardan suçlu bulunması halinde 100 yılı aşkın hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Burak Ersoy
 

İLGİLİ HABER
Myanmarın devrik lideri Suu Kyiye 4 yıl hapis Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'ye 4 yıl hapis
İLGİLİ HABER
Myanmarın devrik lideri Suu Kyi gözaltında korona aşısı oldu Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi gözaltında korona aşısı oldu
İLGİLİ HABER
Myanmarın devrik lideri Suu Kyinin 14 Haziranda yeniden mahkemeye çıkacak Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'nin 14 Haziran'da yeniden mahkemeye çıkacak
İLGİLİ HABER
Myanmarın devrik lideri Suu Kyiye yeni yolsuzluk suçlaması Myanmar'ın devrik lideri Suu Kyi'ye yeni yolsuzluk suçlaması

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.