MYK'dan birçok mesleğe yeni standartlar!

Bu yıl için mesleki yeterlilik belgesinde hedeflenen rakama sekiz ayda yaklaşan MYK, önümüzdeki dönemde birçok mesleğe yeni standartlar getirmeye hazırlanıyor. Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusunun olduğunu ve bunu nitelikli iş gücüne dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Âdem Ceylan, “Yılsonuna kadar 800 binin üzerinde mesleki yeterlilik belgesi vermeyi planlıyorduk ama şimdiden 702 bine ulaştık. Belgenin çok olması değil, nitelikli iş gücünün olmasını hedefliyoruz” dedi.

TEKNOLOJİYE GÖRE REVİZYON

Kurumun geleceğe dönük projeleri hakkında da bilgi veren Ceylan, çalışanları geleceğin mesleklerine hazırladıklarını söyledi. Ceylan “Savunma Sanayii Başkanlığı'yla bir proje üzerine çalışıyoruz. Oradaki mesleklere de standart getirmeyi planlıyoruz. Ayrıca sivil havacılık konusunda yedi meslekte ulusal yeterlilik standardı hazırladık. Geleceğin mesleklerinde hedeflerimiz üst düzeyde. Şu anda icra edilen mesleklerin birçoğu 20 sene sonra uygulanmayabilir. Biz de şimdiki mesleklere yeterlilik belgesi hazırlamanın yanı sıra gelişen teknolojiyle meslekleri revize ediyoruz” diye konuştu.

TEŞVİKLER YERİNE GİDİYOR

KOBİ'lere verilen kredilerin proje dosyasının yetkili kişiler tarafından hazırlanması için KOBİ Danışmanlarına mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu getirdiklerini ifade eden Ceylan şunları söyledi: KOBİ Danışmanlarının mesleki yeterliliği olması çok önemli bir adım. Hükümet teşvik veriyor ancak bunun da ihtiyaç sahibine sağlıklı bir şekilde iletilmesi gerekiyor. Eskiden hazırlanan dosyalar hem KOSGEB'i yoruyor hem de süreci uzatıyordu. Alınacak yeterlilik belgesi sayesinde bu problemin önüne geçilecek. Yine ülkemizin en önemli gelir kapısı olan turizm sektöründe de yeni adımlarımız olacak. Turizm yatırımcıları ve işletmeciler derneği artık nitelikli kişilerin hizmet vermesini istiyor. Niteliksiz iş gücü istihdam edildiğinden, hizmet kalitesinin düşmesi endişesi nedeniyle hem yatırımcılar hem de işletmeciler bu alanda da belge istiyoruz. Diğer yandan Türkiye bir tarım ülkesi. Ancak üretimden tüketime kadarki süreçte \% 40 kayıp veriyoruz. Bu konuda da sektör temsilcilerimizle görüşmelerimiz sürüyor. Hem üretimde hem de hasatta nitelikli kişilerin çalışmasının herkes için iyi olacağını düşünüyorum.

(Türkiye Gazetesi)