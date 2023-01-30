MYP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, 'Altılı masa bugünden yetki kavgasına düşmüştür'

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, altılı masa hakkında değerlendirmede bulundu. Yılmaz, Altılı masa Türkiye'nin gerçek sorunlarına değinmeden sadece sisteme yönelik değişiklik özgürlük ve diğer ana konulardan uzak vaatleri ülkenin yeni bir kaosa sürüklenebileceği işaretini veriyor. Türkiye bu işlerle zaman kaybedemez. Altı kişi beraber ülke yönetemez. Altılı masa altılı koalisyon görüntüsü içerisinde herkes kendini Başkan yetkisiyle donatır vaziyette şu an bile rahat konuşamayan bir CHP genel başkanı görüntüsü sunmuştur. Altılı masa bugünden yetki kavgasına düşmüştür. Bu ülkede yarın seçildiğinde tutanın elinde kalan bir Başkanla daha büyük sıkıntı yaşanacağı açıktır. Kılıçdaroğlu bu parçalı yönetim sevdasından vaz geçmelidir. Bu tavır Türkiye'ye zarar veriyor. Ya kendisi tek başına aday olup kendi politikasını ortaya koymalı ya da bu ülkeye geçmişin parçalı işlemeyen koalisyon anlayışını dayatmaktan vaz geçmelidir şeklinde konuştu.

Masada yeni hiç bir şey yok'

Masada siyaseten yeni bir şey olmadığını ifade eden MYP Lideri Yılmaz, Savaşın ortasında bir ülkede yapılan savunma projelerine karşı çıkan anayasanın değişmez kurallarına dokunabilecek kadar ileri söylemler içerisine giren anlayışlarla nereye varılacak? Bu yanlıştan acilen geri dönülmelidir. CHP seçmeni dahi masada olanlardan aşırı derecede rahatsız ve ümitsizdir. Türkiye için zor günler kapıda iken yapılması gereken birlik ve beraberlik ruhu içinde hareket etmek olmalıdır. Böyle memleket yönetilemez. Birlik çağrısında bulunuyorum. Gün ülke yönetiminin parçalı yetkilere bölme günü değildir. Başkanlıktan geri dönüş Türkiye için yıkım olur. Ülkenin kaybedecek böyle bir zamanı yok dedi.

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