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MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu
MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “Türkiye, iç siyasette yoğun gündemle uğraşırken kaçırdığımız en büyük tehlike Türkiye’nin kuşatılmasıdır” dedi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz yazılı bir açıklama yaptı.

Bütçenin vergi geliri ile yapılmasının doğru olmadığını kaydeden Yılmaz, “Ülke olarak bütçede gelir kalemlerini artırmamız lazım. Bu da vergi dışı gelirdir. Bunun için de Devletin gelir elde eden üretim yapan kurumları olmalıdır” dedi.

“Türkiye, iç siyasette yoğun gündemle uğraşırken sürekli kaçırdığımız en büyük tehlike Türkiye'nin kuşatılmasıdır” diyen Yılmaz, “Bir sabah başımıza bombalar yağmadan Türkiye içinde bulunduğu bu hengameden çıkmalıdır. Sadece Akdeniz'de değil kuşatma bütün sınırlarımızda devam ediyor ve büyük bir savaş hemen kapımızda bekliyor” dedi
 

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