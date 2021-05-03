MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: 'Savunma Bakanlığımız ve askerimize güveniyoruz'

Muhafazakar Yükseliş Partisi lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Akdeniz ve Ege'de yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Ülkemiz Doğuda Kafkas cephesi Batı da ise Ege ve Trakya olmak üzere ciddi bir kuşatma ile karşı karşıyadır. Karasal kuşatma yanında Akdeniz ve Ege'de de aynı şekilde ciddi ve büyük bir muhasara vardır. Türk halkı olarak her zaman askerimizin yanında yer alan bir milletiz. Başımızdaki bu musibetleri başta Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ve komuta kademesinde yer alan yüksek değere sahip komutanlarımız ve şanlı askerimiz sayesinde milletimizin de yüksek desteği ile aşacağımıza inancımız tamdır” dedi.

Uçak sayımızın daha fazla olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Türkiye savunması mutlaka göklerde bulunan bu savaş uçağı konusundaki sayısal dengeyi sağlayacak tedbirleri almalı çözüm üretmelidir. Olası bir savaş durumunda en fazla ihtiyaç duyacağımız şey havada üstünlük ve yeterlilik olacaktır” dedi.

