MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: 'Türkiye, Amerika'nın doğrudan hedefidir'

Amerikan'ın yalan söylediğini ifade eden MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “Amerika, adalarda yaptığı silahlanmanın hedefi Rusya diyerek yalan söylüyor. Eğer gerçekten hedef Rusya ise NATO üyesi Türkiye'nin Rus sınırı Doğu Karadeniz dururken neden Rusya'yla hiçbir ilişkisi olmayan adalara yerleşti” şeklinde konuştu.

"Amerika hem kendi ambargo uyguluyor hem NATO baskısı yapıyor"

Amerika'nın planlı bir şekilde etrafı kuşatılan Türkiye'ye karşı ambargo uyguladığını kaydeden Yılmaz, “Amerika planlı bir şekilde etrafı kuşatılan Türkiye'ye karşı hem kendi ambargo uyguluyor hem de Türkiye'nin NATO üyeliğini gerekçe göstererek üçüncü ülkeler üzerinden silahlanmasına engel oluyor. Kolu kanadı budanan bir ülke etrafında bu kadar ağır kuşatma varken olası bir savaşta ne yapacak? Bu durum kabul edilemez” dedi.

"Mısır da bize saldıracak ülkeler arasında"

Türkiye'nin ciddi bir ateşin içerisinde olduğunu ifade eden Yılmaz, “Yunan'la savaş çok yakın. Amerika Yunanistan'la beraber Mısır'ı da silahlandırmıştır. Mısır bugün 550'den fazla savaş uçağı filosuna sahip. Mısır'a bu filoyu sağlayanlar Mısır'ın hangi düşmanına karşı bu kadar uçak vermiştir. Türkiye çok ciddi bir ateşin içerisindedir. Kimse Yunanistan'ı yeneriz demesin. Her galibiyetin bir bedeli var. Savaş çocuk oyuncağı değil. Hele böyle bir 3. dünya savaşı hiç değil” ifadelerini kullandı.

"Hedef Akdeniz gazı ve Amerikan şirketlerini korumak"

Amerika'nın hedefinin açık olduğunu aktaran Yılmaz, “Ege'ye yerleşmesinin nedeni Akdeniz ve Ege gazını Avrupa'ya taşıyacak Amerikan şirketlerini korumak ve Yunanistan üzerinden bir savaşla Türkiye'nin elindeki gaz alanlarını Türkiye'nin elinden almaktır. Akdeniz ve Ege bu yüzyılın enerji alanıdır. 100 yıl önce Musul Kerkük'te olanlar şimdi Ege ve Akdeniz'de olmaktadır. Türkiye birçok konuda geç kalmıştır. Ve bir dünya savaşının içine sürüklenmiştir” şeklinde konuştu.