MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz'dan gündeme dair açıklamalar

Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri (MYP) Ahmet Reyiz Yılmaz, Rusya Ukrayna savaşı ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye verilmeyen F -35'lerin Amerika'nın aleyhine sonuç doğuracağını aktaran Yılmaz, “Amerika bir taraftan Çin ,İran, Rusya cephesiyle mücadele etmeye çalışırken Türkiye'ye verdiği her zararın kendi sonunu getireceğini sakın unutmasın. Türkiye ve Türkiye liderliğinde Türkçe konuşan ülkelerin Çin önünde doğal bir duvar oluşturduğu asla göz ardı edilemez. Gerekirse bu ülkeler güçlendirilip mutlaka Çin önünde güçlü birer set haline getirilmeli. Amerika bir yandan NATO üyesi olan ülkeleri perişan edip bir yandan da Rusya ve Çin, İran ekseni karşısında mücadele edemez. Edemiyor da” dedi.

NATO kapsamında her şeyin yeniden ele alınması ve samimiyete dayalı doğru ilişkiler oluşturulması gerektiğine vurgu yapan Ahmet Reyiz Yılmaz, “Aksi durumda Amerika 10 yıla kalmaz sıradan bir kıta ülkesi haline gelir. Gidişat hiç iyi değildir. Bu kapsam da Türk - İsrail ilişkileri tam bir kilit işlevi görüyor. Avrupa'nın askeri açıdan hiç bir kuvveti yok. Bu da NATO'yu zayıflatıyor. Üzerine bir de Amerika ve Avrupa'nın Türk karşıtı politikaları binince işler tamamen daha karmaşık hale geliyor” dedi.