MYP lideri Ahmet Reyiz Yılmaz'dan Meral Akşener'e tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde ani bir karar alarak Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'nu görevden almıştı. MYP Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz yazılı bir açıklama yaparak Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Koray Aydın konusunda tepki gösterdi. Yılmaz yaptığı açıklamada, “Akşener ve ekibi ile bu işin olmayacağını sürekli siyasi ayak oyunu ile bu isimleri bertaraf etmeye çalışacağını defalarca söyledim. Yine söylüyorum bu isimler partiden tamamen kopartılacaklar. Vakit geç olmadan Koray Aydın bütün tedbirleri almalıdır. Bu tedbirler içinde seçime giren bir partiyi hazırda tutmak ise öncelikli tedbir olmalıdır. Kamuoyunda Akşener'in esas itibari ile bir karşılığı olmadığı var olan karşılığı Koray Aydın ve ekibi başta siyasi duruşunu da değerli bulduğum Yavuz Ağıralioğluna yapılanın tam bir siyasi ayak oyunlu ve açık bir samimiyetsizlik olduğunu düşünüyorum. Bu dışlamanın devamı gelecek. İyi parti de halkta karşılığı olan isimler Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu gibi isimlerin medya gerisine çekilmesi tam bir garabettir. Beni bilen bilir siyasi ihtirası olan biri değilim. Ama ülkemi milletimi gençlerimizin geleceğini milli duruşu ne kadar önemsediğim açıktır. Eğer Akşener ve ekibi bu iki ismi harcayacağını düşünüyorsa yanılıyor. Derhal kayıtsız şartsız Muhafazakar Yükseliş Parti MYP seçimlere katılma hakkına sahip bir parti olarak Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğluna en üst makamlar emrindedir. Diledikleri zaman kendi gurupları ile MYP de her kademe de kendi siyasetlerini kendi görev dağılımına göre üretebilirler. Bu konu da samimi olduğumu da Aydın iyi bilir. Görülecek ki öyle bir durumda iyi partiden daha büyük bir heyecan oluşacaktır halkımız nezdinde” dedi.