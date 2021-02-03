MYP Lideri Yılmaz: 'Anasaya yapılırken seçim kanunu da gözden geçirilmeli'

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa konusunu değerlendiren Yılmaz, “ Daha demokratik bir ülke için Anayasada yapılacak değişikliklere katkı ve destek vermek isteriz. Öncelikle seçim kanununda değişiklik yapılmalıdır. Bizim önerilerimizden birisi de Anayasaya aykırı olan 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adaylığı, seçime girebilen partiler için kaldırılmasıdır. Bu son derece önemlidir. Ayrıca bir oy da alsa temsil hakkı kutsaldır. Seçime giren her parti sıfır baraj uygulaması ile mecliste temsil yetkisine sahip olabilmelidir. Bu kapsamda barajın kaldırılmasının iktidar dahil herkese yararı olacaktır. Demokraside temsilin sağlanması esastır. Bir kişi ile de olsa ülke genelinde teşkilatlanmış bir parti mutlaka sıfır baraj uygulaması ile seçimlere eşit şartlarda katılabilmelidir” dedi.

“Partilerin seçimlere girme şartları düzenlenmelidir”

Sözlerini sürdüren Yılmaz, “Seçim yardımı da aynı şekilde seçimlere girebilen her partiyi kapsamalıdır. Partilerin seçimlere girme şartları düzenlenmelidir. Türkiye'de teşkilatlanma kongrelerini yapmak, bir partiyi seçimlere girme seviyesine getirmek demokrasiye yeni bir renk yeni bir tüzel kişilik kazandırmaktır. Buna göre bu şartları sağlayan partiler de en alt dilimden olsa da bir seçime katılacakları için mutlaka belli bir oranda seçim yardımı alma hakları olmalıdır. Bütün bu konularda anayasada yapılacak değişiklikleri demokrasimiz adına destekliyoruz. Ayrıca başkanlık sisteminin daha güçlü hale gelebilmesi için güçler ayrılığı ilkesinin içi doldurulmalı ve bu da güçlendirilmelidir. Böylece kendi kendini denetleyen bir devlet yapısı sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

