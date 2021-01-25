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MYP Lideri Yılmaz: 'Başkanlık sistemini tartışmak doğru değil'

MYP Lideri Yılmaz: 'Başkanlık sistemini tartışmak doğru değil'
MYP Lideri Yılmaz: 'Başkanlık sistemini tartışmak doğru değil'

Başkanlık sistemi ile ilgili yapılan tartışmalarla ilgili açıklama yapan MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “Başkanlık seçimi ile ilgili tartışmayı doğru bulmuyoruz. Enerjimizi daha faydalı işlere harcamalıyız. Başkanlık sistemi eleştirilmemeli aksine geliştirilmelidir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda başkanlık sistemi üzerine yapılan tartışmalarla ilgili bir açıklama yapan Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, konuyla ilgili olarak bir açıklama gerçekleştirdi. Başkanlık sisteminin eleştire değil geliştirilmeye eksikliklerinin giderilmesine ihtayacı var” görüşüne yer veren Yılmaz, “enerjimizi başka alanlarda tüketmeliyiz, enerjimizi bu tür boş konulara harcamamız son derece gereksiz. Başkanlık sisteminin top yekun tartışılmasını doğru bulmuyoruz. Aksine bu sistemi geliştirmek için enerji harcamalıyız. Kısacası sistem geliştirilmelidir. Muhafazakar Yükseliş Partisi başkanlık sisteminin devamından yanadır” dedi. 

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