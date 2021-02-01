MYP Lideri Yılmaz: 'Faizler düşürülmelidir'

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, acil olarak faizleri indirmedikçe kısa vadede çok büyük sıkıntılarla yüzleşilebileceğini belirtti. Bütçenin sürekli küçülmekte olduğunu belirten Yılmaz, “2021 bütçesi 140 milyar dolar seviyelerine indi. 200 milyar dolar bütçeden buraya geldiğimiz düşünülürse bu bütçe ekonomik daralma anlamına da geliyor. Pandemi sürecinin olası etkilerine baktığımızda bu sene toplanacak vergilerin gerçekleşme oranı düşebilir. Bu durum gelecek yıla daha düşük bir bütçe ile girilmesinin önünü açacaktır. Gelecek 3 yıl ekonominin düzelmesi bir yana pandemi etkisinin çok daha olumsuz yansımaları ile karşılaşacağımız bir süreç var” açıklamasına yer verdi.