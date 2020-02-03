MYP Lideri Yılmaz: 'Milletimizin başı sağ olsun'

İdlib'de gerçekleştirilen saldırı sonucunda 6 askerimizin şehit olması tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Saldırı haberinin ardından her kesimden başsağlığı açıklamaları yağıyor. Bu konuda bir açıklama yapan Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “İdlib'de meydana gelen hain saldırı sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ise başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifa vermesini Yüce Allah'tan niyaz ederim. Ağır bir süreçten geçiyoruz. Tüm tedbirlerimizi en üst düzeye çıkarmak mecburiyetindeyiz” dedi. Ülke menfaatlerinin korunması için vatan evlatlarının uzaklarda görev yaptığına değinen MYP Lideri Yılmaz, “Umarım bu son kaybımız olur, daha fazla kayba sebebiyet verecek gelişmeler yaşanmaz. Süreç hassas bir şekilde yönetilmelidir“ şeklinde konuştu.