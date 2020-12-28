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MYP lideri Yılmaz: 'Sistem tartışmaları bir yana bırakılarak mevcut sistem güçlendirilmeli'

MYP lideri Yılmaz: 'Sistem tartışmaları bir yana bırakılarak mevcut sistem güçlendirilmeli'
MYP lideri Yılmaz: 'Sistem tartışmaları bir yana bırakılarak mevcut sistem güçlendirilmeli'

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye’de sistem tartışmalarının bir yana bırakılarak mevcut sistemin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

MYP lideri Yılmaz: 'Sistem tartışmaları bir yana bırakılarak mevcut sistem güçlendirilmeli' - Tıkla İzle

Son günlerde tartışılan sistem tartışmaları ile ilgili bir açıklama da MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz'dan geldi. Yılmaz açıklamasında, “Türkiye'de sistemin devamı son derece önemli bir meseledir. Sistem tartışmaları bir yana bırakılmalı ve mevcut sistem güçlendirilmelidir. Eski sistemin çok da faydalı bir yapı olduğunu iddia edemeyiz. Seçimlere katılmaya hak kazanan bir parti olarak bizler kesin olarak demokratik denetimi güçlendirilmiş bir Başkanlık sistemini destekliyor ve destekleyeceğiz. Demokratik bir seçim temsili için imzaya gerek kalmadan seçime girmeye hak kazanan kongrelerini tamamlamış her parti kendi adayını gösterebilmelidir. İlk turun tam demokratik olabilmesi ve sonraki ikinci turum tartışmalara meyil vermemesi için YSK listesinde olan her partiye aday gösterme imkânı tanınmalıdır. Başkanlık sisteminin devamı ve iktidarı belirleme konusunda her parti mihenk taşı değerine sahiptir. Bu nedenle çekim merkezi partiler etraflarına toplayacağı ittifak edilecek parti sayısına göre halk tarafından değerlemeye alınacaktır. Kısaca bu sistem de her parti bir değere sahiptir” sözlerine yer verdi.

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