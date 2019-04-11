MYP lideri Yılmaz: 'Tek vaadimiz faizsiz bir Türkiye'

MYP lideri Yılmaz yaptığı açıklamayla partisinde devam eden kongreleri değerlendirdi. MYP İl ve ilçe kongrelerinin tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayan Yılmaz, "Pazar günü Mardin ilimizde yüksek katılımlı bir kongre hazırlığımız var. Allah nasip ederse diğer illerde olduğu gibi Mardin'de de büyük bir il kongresi yapılacak. Türkiye yeni bir sese yeni bir lidere yeni bir söyleme susamış durumdadır. Muhafazakar Yükseliş olarak her partiden katılımlar alıyoruz. Halkımız bizi beklesin derim. 2 aya kadar inşallah yurt genelinde il ve ilçe başkanlarımızı yönetimlerini ile Ankara'da toplamayı planlıyoruz. Eylül 2019 da ise büyük kongreyi yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Huzur içinde çalışan ve üreten bir Türkiye inşa etmek istediklerini söyleyen Yılmaz, "Bu bir reel vaattir. 90 milyon nüfusa yaklaşan Türkiye'nin bütçesini 160 milyar dolardan 350 milyar dolara çıkaracağız. Borçlanma yapıldığında doğrudan yatırıma borçlanma yapılacak. Borç alıp yeme varlıkları satma devri kapanacak. Türkiye bu şekilde devam edemez. Herkes görecek en fazla bir yıl daha bu millet dayanır. Sonrasında hükumette erken seçim kararı almak zorunda kalacaktır. Çünkü bu ekonomi faizler sıfırlanmadan düzelmez" diye konuştu.

Faiz ödemeyen bir Türkiye hayali kurduklarını vurgulayan Yılmaz "Tek vaadimiz faizsiz bir Türkiye. Halkımıza sözüm var. Türkiye'de faizi kaldıracağım" ifadelerini kullandı.