MYP Lideri Yılmaz: 'Terörün kendisi de savunuculuğu da kabul edilebilir bir anlayış olmamalıdır'

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz gündemdeki gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye'nin millet olarak terörden büyük acılar çektiğini kaydeden Yılmaz, “Hukuk devletinde terörün kendisi de savunuculuğu da kabul edilebilir bir anlayış olmamalıdır. Bu ülke 90 milyon nüfusu ile bütün vatandaşlarımızın ortak vatanıdır. Türkiye Cumhuriyeti Doğusundan Batısına birdir,birliktir, beraberdir kardeştir” dedi.



“Bu vatan tektir ve burada yaşayan herkesin vatanıdır”

Ülkenin huzuru birlik ve beraberliği Edirne'deki vatandaşımızın mesuliyeti olduğu gibi Hakkari'deki kardeşimizin de mesuliyeti ve sorumluluğu altında olduğunu aktaran Yılmaz, “Hakkari, Edirne'nin güvenliğinden ne kadar sorumlu ise Edirne de aynı ölçüde Hakkari'nin güvenliğinden sorumludur. Bu vatan tektir ve burada yaşayan herkesin vatanıdır. Bu millet Hakkari'den Edirne'ye Hz. İbrahim soyu onun nesli bir millettir. Kürtleri farklı bir millet olarak gösterme gayreti nafiledir. Tıpkı Karadeniz, Ege, Trakya'da yaşayan Türklerin milleti ‘İbrahim' olması gibi onlar da Türki halklardan bir halktır” dedi.



Her zamandan daha fazla birliğe ihtiyaç duyulan bir süreçten geçildiğini vurgulayan Yılmaz, “Mesele parti meselesi değil mesele hepimizin ortak vatanı hepimizin geleceği meselesidir. Sırt sırda verip birlikte güzel günleri inşa etmeyi becermekten başka çaremiz yoktur. Biz bize yardım etmediğimiz sürece dışarıdan bize başkalarının yardım etmesini bekleyemeyiz. Siyasi partilerin görevi halkı kutuplaştırmak, ayrıştırmak olamaz. Ayrılıkçı fikirleri topluma eken, halkın geleceğine umutla bakmasını engelleyen siyasi partilerin hizmet amacından uzaklaşarak faydalı faaliyet yerine ülke adına zararlı faaliyet yürütmeye başlaması elbette anayasa hukuku içerisinde ilgili makamlarca değerlendirilmelidir. Güçlü bir demokraside hiç bir kişi hiç bir kurum hukukun üzerinde olamayacağı gibi hukukun dışında da kalamaz” dedi.