İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

MYP Lideri Yılmaz: "Ukrayna için daha fazlası yapılmalı”

MYP Lideri Yılmaz:
MYP Lideri Yılmaz: "Ukrayna için daha fazlası yapılmalı”

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “Ukrayna için daha fazlası yapılmalıdır. Ülkeler, Ukrayna’ya daha fazla destek olmalı, aynı anda Rusya’yı da ikna edecek yöntemler geliştirmelidir. Bu savaş daha fazla sürmemelidir” dedi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşı değerlendiren, savaşın bir an önce bitmesi gerektiğini belirten Yılmaz, “Ukrayna için daha fazlası yapılmalıdır. Ülkeler, Ukrayna'ya daha fazla destek olmalı, aynı anda Rusya'yı da ikna edecek yöntemler geliştirmelidirler. Bu savaş daha fazla sürmemelidir. Rusya'nın Suriye'de kendi üstlerini güçlendirmesine izin verilmemeli. Savaş uçağına ve hava savunma sistemine ihtiyacımız var. İHA, SİHA gibi şeyler yapıyoruz. Savaş uçak filomuzun en az bugünkünün iki katına çıkartılması gerekmekte” ifadelerini kullandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.