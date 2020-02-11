MYP Lideri Yılmaz'dan İdlib şehitleri için taziye mesajı

Esad rejimi tarafından yapılan saldırıda İdlib'de görevli 5 askerimizin daha şehit olmasının ardından taziye mesajı yayınlayan MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Ortadoğu'da siyasetin değil akıl ve stratejinin hakim olduğu bir hava hakim olduğunu dile getirerek “Türkiye bu alanda adımlarını stratejik olarak atmalı. Bu alanda atılacak adımlar kesinlikle iç politika kaygısından bağımsız olarak tamamen Türkiye çıkarları için atılmalı. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğu dosta düşmana herkese gösterilmeli” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Esad'a karşı ittifak arayışında olması gerektiğini savunan Yılmaz, "Herkesle aynı anda savaşamayız. Bu alanda düşmanımız, bize zarar veren Esad. Bu nedenle Esad'ın düşmanları ile ittifaka gitmemiz bölgede elimizi güçlendirecektir. Bu vesile ile yeniden şehitlerimize rahmet diliyorum. Yakınlarına ise sabır diliyorum” şeklinde konuştu.