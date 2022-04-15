MYP Lideri Yılmaz'dan muhalefete eleştiri

Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muhalefeti söylemleri üzerinden eleştiren Yılmaz, Cumhur ittifakının ise genişlemesi gerektiğini belirtti. Seçim sürecinin yaklaştığını aktaran MYP Lideri Yılmaz, “Özellikle Cumhur İttifakı halkayı genişletecek adımları atmalıdır. Seçim süreci yaklaşmaktadır. Seçime giren partiler hangi ittifak etrafında genişlerse halkın teveccühü o yönde gelişecektir. Bu nedenle Cumhur ittifakı sadece BBP ile bu işi götüremez” dedi.

Yılmaz'dan ‘Başkanlık sistemi' üzerinden muhalefete eleştiri Muhalefetin, ‘Eski sitemi getireceğiz' tarzındaki söylemlerinin yanlış olduğunu ifade eden Yılmaz, “Biz eski sistemi getireceğiz söylemleri ülkeye yeniden sistem tartışması ile zaman kaybına uğratmaktan başka bir şey değildir. Bunun yerine mevcut Başkanlık sistemini kuvvetler ayrılığı çerçevesinde daha demokratik hale getirmek hem sistem tartışmalarına dayalı zaman kaybını önleyecek hem de ekonomiye odaklanma süresini daha güçlü hale getirecektir” dedi.

Yılmaz, “Seçimlere girmeye hak kazanmış bir parti büyük bir çalışma ile bu hakka kavuşuyor. Her partinin mutlaka mecliste hak ettiği kadarıyla yer bulması gerekir. Bu kapsam da seçim barajı da mutlaka sıfır olmalıdır. Bir kaç milletvekili çıkarmaya muktedir oy alan bir partinin mecliste olmaması da yanlıştır. Demokratik de değildir” ifadelerini kullandı.