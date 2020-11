N Kolay 42. İstanbul Maratonu koşuldu

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu unvanını taşıyan ve World Athletics tarafından altın kategoride gösterilen N Kolay İstanbul Maratonu 42. kez gerçekleştirildi. Yenikapı'dan başlayan yarışta ilk önce paten sporcularının startı verilirken, daha sonra tekerlekli sandalye sporcuları ve son olarak elit atletler koşmaya başladı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 42 kilometrelik yarışta sporcular bu sene iki kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti. Yenikapı'dan verilen start ile başlayan maratonda sporcular Kumkapı, Çatladıkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü Karaköy, Salıpazarı, Dolmabahçe ve Beşiktaş'a kadar düz ve denize sıfır noktadan geçti. Anadolu yakasına koşan sporcular Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşarak Asya'ya gitti. Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden iki kere geçme şansına sahip oldu. Sporcular, köprüyü geçer geçmez Altunizade kavşağına ilerledi. Altunizade köprüsünden 'U' dönüşü yapıldıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı Beşiktaş İskelesi'ne kadar gelen parkurda buradan sonra hiç bir eğime uğramadan, Dolmabahçe, Fındıklı, Salı Pazarı, Karaköy, Galata Köprüsü güzergahını Unkapanı istikametine dönüş, Cibali, Fener, Balat'a kadar takip etti ve buradan döndü. Parkurun Altunizade'den sonraki ikinci uç noktası olan Balat'tan ters istikamette koşulan yarış, sahil yolunu takip ederek Fener, Unkapanı, Sirkeci, Kumkapı'yı geçerek başladığı yer olan Yenikapı'da son buldu.

Erkeklerde Kenyalı Benard Cheruiyot Sang kazandı

Yarışı elit atletler erkeler kategorisinde Türkiye formasıyla koşan Kenyalı Benard Cheruiyot Sang kazandı. Sang, 42 kilometre 195 metrelik parkuru 02.11.49'luk dereceyle bitirdi. Sang bu performansıyla kişisel en iyi derecesini yaptı. İkinciliği 2018 maratonunu kazanan Kenyalı Felix Kimutai 02.12.00'lık derecesiyle alırken, üçüncü ise 02.12.23'lük derecesiyle Etiyopyalı Zewudu Hailu Bekele oldu.

Kadınlarda zafer Kenyalı Diana Chemtai Kipyogei'nin

Elit atlet kadınlar kategorisinde Kenyalı Diana Chemtai Kipyogei 2.22.06'lık derecesiyle birinci geldi. İkinci 2.24.30'luk derecesiyle Etiyopyalı atlet Hiwot Gebrekidan, üçüncü 2.37.52 derece ile bir baska Etiyopyalı atlet Tigist Memuye oldu.

Yavuz Ağralı ve Tubay Erdal ilk sırada geldi

Maratonda Türkiye şampiyonları da beli oldu. Erkeklerde yarışı yedinci sırada tamamlayan milli sporcu Yavuz Ağralı, 2.19.23'lük derecesiyle Türk sporcular arasında birinci oldu. Kadınlarda ise 2.41.11 ile Tubay Erdal ilk sırada geldi.

Ödül töreni gerçekleştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediye iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nda ödül töreni gerçekleştirildi.

N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nda dereceye giren atletler için ödül töreni gerçekleştirildi. Yenikapı'da bulunan etkinlik alanında düzenlenen törende bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün yine tarihi bir an yaşadıklarını ifade ederek, “Bir gerçek var. Coşkusu daha önceki alıştığımız maraton gibi değil. Dünyanın yaşadığı bu olağanüstü dönemde, bizler aldığımız en üst seviye tedbirlerle, sağlığı ön planda tutarak tarihi maratona her iki kıtayı birleştiren, tarihi derinliği bütün dünyaya hissettiren maratonu tamamladık. Burada bütün emeği geçen arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Atletizm sporun en temel branşıdır. Atletizmi güçlü kılmak istiyoruz bu kentte. Bu konuda iş birliğimiz her alanda devam edecek. Maltepe'deki atletizm pistini bitirdik. İnşallah ilkbaharda bu kente pisti hediye edeceğiz. Atletizmi yaygınlaştıramaz ve hissettiremezseniz gerçek anlamda bir spor kenti olma hedefinde koşamazsınız. Bu maraton gerçekten İstanbul kentinin spor ruhunun kıvılcımıdır" dedi.

Konuşmalarına ardından yapılan ödül töreninde elit atlet erkekler kategorisinde birinci olan Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikinci olan Kenyalı atlet Felix Kimutai'ye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, üçüncü olan Etiyopyalı atlet Zewudu Hailu Bekele'ye ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Yardımcısı Murat Kocakaya ödülü takdim etti.

Elit atlet kadınlar kategorisinde gerçekleştirilen ödül töreninde birinci olan Kenyalı atlet Diana Chemtai Kipyogei'ye ödülünü İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, ikinci olan Etiyopyalı atlet Hiwot Gebrekidan'a ödülünü İBB Genel Sekreteri Can Akın, üçüncü olan Etiyopyalı atlet Tigist Memuye'ye ise ödülünü Aktif Bank Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Adaca takdim etti. N Kolay zül Ödülleri'ni birincilere Aktif Bank N Kolay Üst Yönetimi'nden Betügül Toker, ikincilere Aktif Bank N Kolay Üst Yönetimi'nden Ufuk Karakaya ve üçüncülere de yine Aktif Bank N Kolay Üst Yönetimi'nden Bahadır Tonguç takdim etti.

İstanbul Maratonu'nda şampiyonlar yine değişmedi

Bağcılar Belediyesi Engelliler Atletizm Takımı sporcuları, bu yıl tarihte ilk kez Avrupa'dan Asya'ya koşulan 42. İstanbul Maratonu'nda hem erkeklerde hem de kadınlarda ilk 3'e girerek şampiyon oldu. Bağcılar'a büyük bir gurur yaşatan sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Sporcularımız yine en iyi olduklarını gösterdiler. Parkur değişti ancak şampiyonlar değişmedi” dedi.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen İstanbul Maratonu'nun bugün 42.'si gerçekleştirildi. Maratonun tarihinde ilk kez bu yıl bir değişiklik yapıldı. Asya'dan başlayan koşu, bu yıl Avrupa'dan Asya'ya doğru koşuldu. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başlayan koşu aynı yerde sona erdi. 42 kilometrelik maraton salgına dair tüm tedbirler alınarak, yüksek hijyen standartları ve 4 bin kişilik kısıtlı kontenjanla düzenlendi. 42 kilometrelik maratonda start kademeli olarak verildi. Korona virüs salgını önlemlerinin alındığı organizasyonda sporcular, sosyal mesafe önlemlerine dikkat edilerek sıraya girdi. 1.5 metre mesafe kuralına uyan sporcular, dörderli sıralar halinde yarışa başladı. Organizasyonda ilk olarak saat 08.45'te paten yarışının startı verildi. Bundan 5 dakika sonra da Bağcılar Belediyesi Engelli Atletizm Takımı sporcularının yer aldığı tekerlekli sandalye kategorisindeki sporcular yarışa başladı.

Köprüyü iki kez geçtiler

İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Ertem ve diğer protokol üyelerinin verdiği start ile başlayan maratonda bu sene 15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusu Covid-19 salgını önlemleri kapsamında düzenlenmedi. Yenikapı'da başlayan yarış, Kumkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü, Karaköy, Dolmabahçe ve Beşiktaş'a kadar düz ve denize sıfır noktasına yakın seyretti. Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşarak Asya'ya geçen atletler, köprüyü geçer geçmez Altunizade köprüsünden "U dönüşü" yaptıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ikinci kez geçti. Atletler, Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı Beşiktaş İskelesi'ne kadar gelen parkuru Dolmabahçe, Fındıklı, Salı Pazarı, Galata Köprüsü, Unkapanı, Balat, Sirkeci Kumkapı üzerinden başladıkları yer olan Yenikapı'ya ulaştı. Zorlu geçen müsabakanın sonucunda erkeklerde Bağcılarlı sporculardan Ömer Cantay, 2.30.55'lik derecesiyle birinci, Birol Kamar 2.33.02'lik derecesiyle ikinci, Muhammed Safa Bakan ise 2.55.07'lik derecesiyle üçüncü oldu. Kadınlarda ise Hamide Doğangün 2.30.56'lık derecesiyle birinci, Zübeyde Süpürgeci 2.41.48'lik derecesiyle ikinci ve Zeynep Acet 2.55.07'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Tokyo öncesi büyük moral oldu

Güzel bir maraton olduğunu söyleyen şampiyon Ömer Cantay, “Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi bize büyük bir moral oldu. Bağcılar Belediyesi sporcuları olarak yine birinci, ikinci ve üçüncülüğümüzü dünyaya ilan ettik. Mutluyuz” dedi.

Kadınlarda şampiyon olan Hamide Doğangün ise, “Bu sene biraz fazla yokuş vardı. Zorluklara rağmen yine güzel bir sonuçla bitirdik. Elimden geleni yaptım, yine birinci oldum” diye konuştu.

Sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da şunları söyledi:

“Büyük bir gurur yaşıyoruz. Sporcularımız yine en iyi olduklarını gösterdiler. Parkur değişti ancak şampiyonlar değişmedi. Her zaman onların yanındayız.”

Başarılı sporcular, etkinlik sonunda düzenlenen törenle ödüllerini ve kupalarını aldı.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu