N Kolay İstanbul Yarı Maratonu için yollar kapatıldı

İstanbul Valiliği, N Kolay İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle 4 Nisan'da geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurmuştu. Bu kapsamda saat 05.00 ile 15.00 arası kapalı olacak yollar kapatıldı.

Saat 05.00'da Ayvansaray Caddesi çift yönlü, Atatürk Bulvarı'ndan Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Abdülezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları, Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak.), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacak.), Kumkapı(Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidi'nden Kumkapı Alt Geçidi'nden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi halı saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak'tan sahil kuzeye akım verilmeyecek.) Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak. (Akım varyant üstünden geri döndürülecek.) Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak, Ragıp Gümüşpala Caddesi çift yönlü olarak, Abdülezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak, Kadir Has Caddesi çift yönlü olarak, Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak, Galata Köprüsü çift yönlü olarak, Ankara Caddesi, Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikameti trafiğe kapatıldı.

Maratonun devam ettiği sürede de alternatif yolların Atatürk Bulvarı, Atatürk Köprüsü, Haliç Köprüsü, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, D 100 Kuzey Güney Yol, Türkeli Caddesi, Avrasya Tüneli, Aksaray Caddesi, Namık Kemal Caddesi (İDO'ya gidiş geliş yapan araçlar), Orgeneral Nafız Gürman Caddesi, Kızılelma Caddesi, Onuncu Yıl Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi, Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı dönüşleri, Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli havuzlu kavşağa kadar, Küçük Langa Aralığı Caddesinin olacağı öğrenildi.

Davut Has

