Naci Ünüvar: 'Fenerbahçe karşısında daha iyi olmalıyız'

Trabzonspor'un sezon başında Ajax'tan kiraladığı Naci Ünüvar, takımın Antalya kampında sergilediği performansla Teknik Direktör Abdullah Avcı'dan olumlu not almıştı. Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Samsunspor karşısında maça ilk 11'de başlayan Ünüvar, performansıyla maça damga vuran isim oldu. Ligde Adana Demirspor ve MKE Ankaragücü maçlarında forma giyen Naci, 44 dakika sahada kalmıştı. Avrupa Ligi'nde ise Monoca ve Ferencvaros müsabakalarında da 30 dakika süre alan Naci, ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor mücadelesiyle 90 dakika sahada kalarak, önemli bir performans ortaya koydu.

"Fenerbahçe maçında daha iyisi yapmalıyız"

Samsunspor karşısında kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Naci Ünüvar, "Önemli olan kazanmaktı. 3-0 kazandık ve ben de Trabzonspor'daki ilk golümü iki gol atarak gerçekleştirdim. Antalya'da güzel bir kamp dönemi geçirdik. Sıkı bir çalışma yaptık. Trabzon'da aynı şekilde devam ediyoruz. Fenerbahçe maçını kazanmamız gerekiyor ama Samsunspor maçında yaptıklarımızın daha iyisini yapmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Gökmen Şahin

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