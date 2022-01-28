Nadal, Avustralya Açık'ta 6. kez finalde

Avustralya Açık'ta ilk finalist bugün oynanan yarı final müsabakasıyla belli oldu. İspanyol raket Rafael Nadal, Rod Laver Arena'da tek erkeklerde dünya 7 numarası İtalyan Matteo Berrettini ile karşı karşıya geldi. 2 saat 55 dakika süren karşılaşmada Nadal, İtalyan rakibini 3-6, 2-6, 6-3 ve 3-6'lık setlerle 3-1 yenerek finale yükselen isim oldu. Rafael Nadal, bu sonuçla Avustralya Açık'ta 6. kez final oynayacak. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki tenisçi, "Çok iyi başladım. Son zamanlardaki en iyi başlangıcımdı. Üçüncü sette servisim düşmeye başladı. Sonuçta toparlayıp maçı kazanabilmek önemli. Tekrar finalde olmak benin için çok şey ifade ediyor" şeklinde konuştu. Rafael Nadal, finalde Tsitsipas-Mevedev eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Bora Akyol

