Nadal, Avusturya Açık'a erken veda etti

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası olan Avusturya Açık 2. Turu'nda İspanyol raket Rafael Nadal ile ABD'li tenisçi Mackenzie McDonald ile karşı karşıya geldi. McDonald, Nadal'ı 6-4, 6-4 ve 7-5'lik setler sonunda 3-0 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu. Turnuvaya erken veda eden Rafael Nadal, ikinci sette kasığında yaşadığı sakatlık nedeniyle sağlık molası almak zorunda kaldı. Mackenzie McDonald, dünya sıralamasında 65. sırada yer alıyordu.

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