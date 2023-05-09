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Nadir görülüyordu, ikisi bir arada görüntülendi

Nadir görülüyordu, ikisi bir arada görüntülendi
Nadir görülüyordu, ikisi bir arada görüntülendi

Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve nadir olarak görülen benekli semender görüntülendi.

Sivas'ta genellikle orman açıkları, su kenarları ve taşlık alanlarda rastlanan Lekeli Semender ikisi bir arada görüntülendi. Suriye, Lübnan, İsrail, Irak, İran ve ülkemizde yaşayan semenderin 3 alt türü de bulunuyor. Türk Semenderi olarak da bilinen Salamandra infraimmaculata'nın neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği öngörülüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Müdürlüğü ekiplerince görüntülenen Lekeli Semender görenleri de bir hayli şaşırttı. Ekipler Biyoçeşitlilik izleme çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Volkan Kaplan

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