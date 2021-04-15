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Nadir görünen beyaz gelincik Ardahan'da görüntülendi

Nadir görünen beyaz gelincik Ardahan'da görüntülendi
Nadir görünen beyaz gelincik Ardahan'da görüntülendi

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde, çok hızlı hareket ettiği için nadiren görülebilen gelincik görüntülendi.

Nadir görünen beyaz gelincik Ardahan'da görüntülendi - Tıkla İzle

Çıldır Gölü kenarında kayalıkların üzerinde beyaz Gelincik görüldü. Çık hızlı hareket ettiği için kısa süreliğine görüntülenen hayvan kısa sürede kayalıkların arasından uzaklaşarak kayboldu. Beyaz gelincik, görüntüsüyle ilgi çekti.

Nadir görüntülenen bu türlerin korunması için herkesi duyarlı olmaya davet eden Recep Önal, ''Kayaların içinden Beyaz gelincik gördük. Buraya görüntülemek için geldik ama maalesef görüntüleyemedik. Doğada türüne çok az rastlanan bir cins, beyaz gelincik sadece Ardahan bölgesinde yaşıyor'' dedi.

Öte yandan beyaz gelinciğin aslında farklı bir tür olmadığı, gelinciklerin kış aylarında beyaz tonlarına, yaz aylarında ise kahverengi rengine büründüğü belirtiliyor.

Ardahan'da Nisan ayında görülen beyaz kürklü gelinciğin daha renk değiştirmediği görüldü.

Olgun Yıldız

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