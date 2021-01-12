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Nadir görüyorlardı, droneye yakalandılar

Nadir görüyorlardı, droneye yakalandılar
Nadir görüyorlardı, droneye yakalandılar

Sivas’ta doğada nadir olarak görülen yaban keçileri drone ile havadan görüntülendi.

Sivas'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında dağlık alanda görülen yaban keçisi sürüsü drone kamerasına yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Drone ile havadan yapılan kontroller sırasında doğada nadir görülen yaban keçileri fark edildi. Yerden de çekilen görüntülerde, yiyecek aradıkları düşünülen çok sayıdaki yaban keçisinin birlikte hareket ettiği görüldü.

Onur Erden
 

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