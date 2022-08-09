Nagazaki'de atom bombası kurbanları anıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Japonya'ya yönelik atom bombası saldırılarından ikincisinin hedefi olan Nagazaki'de hayatını kaybedenler, felaketin 77. yıldönümünde Nagazaki Barış Parkı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Nagazaki Belediye Başkanı Tomihisa Taue, atom bombası saldırısından sağ kurtulan "hibakusha" olarak bilinen savaş mağdurları ile yakınları ve yabancı ülke temsileri katıldı.

Bu yıl da geçen sene olduğu gibi Covid-19 salgını nedeniyle kısıtlı katılımcının kabul edildiği etkinlikte bir araya gelen yaklaşık bin 700 kişi, bombanın patladığı an olan 11.02'de sessizliğe bürünerek saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Ayrıca, saldırı sırasında ve sonrasında hayatını kaybeden 192 bin 310 savaş kurbanının isimlerinin bulunduğu liste simgesel anıt mezara bırakıldı.

Nükleer silahsız dünya çağrısı

Törende konuşan Nagazaki Belediye Başkanı Tomihisa Taue, geçtiğimiz yıllarda yaptığı "nükleer silahsız bir dünya" çağrısını yineledi. Rusya'nın Ukrayna işgali ile gündeme gelen nükleer silah kullanma tehditlerini "temelsiz bir korku" değil, "somut bir kriz" olarak niteleyen Taue, "Nükleer silahlar varlar ve her an kullanılabilirler. Kendimizi nükleer silahlardan kurtarmak, Dünya'yı ve insanlığın geleceğini korumanın tek gerçekçi yoludur" ifadelerini kullandı. Japonya hükümetini ABD ve Rusya gibi nükleer güçlerin desteklemediği, ayrıca ABD'nin koruma şemsiyesi altında bulunan Japonya'nın da imzalamadığı Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nı (TPNW) imzalamaya çağıran Taue, nükleer silaha sahip devletlerin nükleer silahsız dünya hedefine ulaşmak için ileriye dönük somut adımlar atması gerektiğini ifade etti. Taue ayrıca, Japonya hükümetinin Kuzeydoğu Asya'da nükleer silah kullanımını yasaklayan bir serbest bölge hakkındaki tartışmalara öncülük etmesini istedi.

"Nagazaki son olsun"

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise nükleer silahlardan arınmış bir dünya için çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. Başbakan Kishida, "Zorlu güvenlik ortamına rağmen, nükleer silah kullanmama kararlılığını sürdürmeli, Nagazaki'yi atom bombasının kullanıldığı son yer haline getirmeliyiz. Şeffaflığın sağlanması, nükleer silahların azaltılması ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi önemli yükümlülükler olmayı sürdürüyor" şeklinde konuştu.

200 bin kişi hayatını kaybetmişti

ABD ilk atom bombası saldırısını 6 Ağustos'ta Hiroşima'ya yönelik gerçekleştirmiş, 9 Ağustos'ta ise Nagazaki ikinci atom bombasının hedefi olmuştu. Saldırılar sırasında yaklaşık 74 bini Nagazaki'de olmak üzere 200 bini aşkın kişi hayatını kaybetmiş, takip eden yıllarda da binlerce savaş kurbanı radyasyon kaynaklı hastalıklara maruz kalmıştı.

Burak Ersoy

