Naim Can Göksoy'dan 'Icardi' sevinci

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor ligin 15. haftasında oynadığı maçta Kocasinan Yemlihaspor'u 5-2 mağlup etti. Kocasinan Yemlihaspor maçında 2 gol birden atarak takımının kazanmasına önemli rol oynayan Naimcan Göksoy, goller sonrası büyük sevinci yaşadı. Naim Can Göksoy, attığı goller sonrası yaptığı gol sevinci Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi getirdi. Mauro Icardi'nin attığı goller sonrası yaşadığı gol sevincini bu kez amatörde Kocasinan Şimşekspor'un golcü oyuncusu Naim Can Göksoy yaparak Mauro Naim Can oldu.

Naim Can Göksoy yaptığı açıklamada, “Müsabaka öncesi takım arkadaşlarımla sohbet ederken eğer gol atarsam Mauro Icardı'nin gol sevicini yapacağımı söylemiştim. Hem bir Galatasaray taraftarı olarak hem de sempati duyduğum bir futbolcu olduğu için kendisine bir de ben selam iletmek istedim” dedi.



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.