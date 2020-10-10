İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nakliye kamyonu içindeki eşyalarla küle döndü

Nakliye kamyonu içindeki eşyalarla küle döndü
Nakliye kamyonu içindeki eşyalarla küle döndü

Kırıkkale'de bir nakliye firmasına ait ev eşyasının yüklü olduğu kamyon çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Nakliye kamyonu içindeki eşyalarla küle döndü - Tıkla İzle

Olay, Kırıkkale-Samsun D-200 kara yolunun 14. kilometresindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadık Y. idaresindeki 06 EV 39 67 plakalı kamyon, seyir halinde ilerlerken aracın alt bölümünden yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevler büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından kamyon kullanılamaz hale gelirken içindeki eşyalarda küle döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Ay

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.