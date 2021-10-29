İhlas Haber Ajansı

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Nakliye süsüyle uyuşturucu ticareti: 100 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Nakliye süsüyle uyuşturucu ticareti: 100 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Nakliye süsüyle uyuşturucu ticareti: 100 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, nakliye süsü verilen kamyonette, piyasa değeri 1 milyon TL olan 100 kilo esrar çeşidi ele geçirildi.

 Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmada, nakliye süsü verilen kamyoneti Malatya yol uygulamasında durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği ‘Jack' ile kamyonette arama yapan ekipler, eşyalarında arasındaki valizlerde ve poşetlere zulalanmış, toplam ağırlığı 100 kilo olan toz esrar, kubar esrar ve scunt maddesi ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, araç sürücüsü M.K. da gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.K., polis aracına götürülürken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ‘poz vereyim mi ağabey' diye seslendi.

Ali Göç
 

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