Nakliyecilerin deprem fırsatçılığına Valilik ‘Dur' dedi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından hasarlı binalarından taşınmak isteyen vatandaşlara nakliyecilerin yüksek fiyat vermesi tepkiye neden oldu. Konunun gündeme gelmesinin ardından harekete geçen İzmir Valiliği, deprem fırsatçılarına ‘dur' dedi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Depremzede vatandaşlarımızın taşınmalarında kullanacakları asansör rayici belirlenmiş olup bunun dışında talepte bulunanların Valiliğimize bildirilmesi durumunda cezai işlem uygulanacaktır” dedi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada asansör kurulumu ile bir dairenin boşaltılması 350 TL, asansör kurulumu ile kısmi daire boşaltılması ise 175 TL olarak belirlendi.

Öte yandan daha önce firmaların depremi fırsata çevirerek vatandaşlardan 2 bin ile 2 bin 500 TL arası bedel istediği öğrenildi.