Nallıhan Kuş Cenneti'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Edinilen bilgilere göre, Ankara'da Nallıhan Kuş Cenneti yakınlarındaki Akçabayır mevkiinde bulunan sazlık alanda trafodan çıkan kıvılcımlar sebebiyle yangın çıktı. Nallıhan Kuş Cenneti'nin de bulunduğu 250 dönümlük alandaki yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler 7 iş makinesi, 6 itfaiye aracı, 4 tanker ve 3 arasözle akşam saatlerinde başlayan yangını 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Doğukan Can Yüksel

