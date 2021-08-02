İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Nallıhan Kuş Cenneti'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Nallıhan Kuş Cenneti'nde çıkan yangın kontrol altına alındı
Nallıhan Kuş Cenneti'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'da Nallıhan Kuş Cenneti yakınlarındaki Akçabayır mevkiinde bulunan sazlık alanda trafodan çıkan kıvılcımlar sebebiyle yangın çıktı. Nallıhan Kuş Cenneti'nin de bulunduğu 250 dönümlük alandaki yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler 7 iş makinesi, 6 itfaiye aracı, 4 tanker ve 3 arasözle akşam saatlerinde başlayan yangını 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Doğukan Can Yüksel
 

İLGİLİ HABER
Nallıhan Kuş Cennetinde yangın Nallıhan Kuş Cenneti'nde yangın

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.