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Nallıhan'da çıkan orman yangını kontrol altına alınamadı

Nallıhan'da çıkan orman yangını kontrol altına alınamadı
Nallıhan'da çıkan orman yangını kontrol altına alınamadı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Garagiriş dağında çıkan orman yangını tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadı.

Nallıhan ilçesi Yeşilyurt, Beyalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otların tutuşmasıyla başlayıp, ormanlık alana sıçrayan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındığı sırada rüzgarın etkisi ile yeniden büyüdü. Büyüyen yangın Yeşilyurt köyünün yakınlarına kadar geldi. Ormanlık alandaki yangına İzmir'den gelen tanker uçak Sapanca gölünden aldığı suyla müdahale ediyor.

Yangın sonrası ilce merkezinden de gözüken duman gökyüzünü kapladı.

Doğukan Can Yüksel
 

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