Nallıhan'da Koronavirüs vakası kalmadı

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'ye de yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Nallıha'da Korona virüs (Covid-19) tanısı konularak Nallıhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan bir vatandaş bugün iyileşerek hastaneden taburcu edilerek Nallıhan'da vaka vaka sayısı sıfıra indi.

Nallıhan Devlet hastanesinden yapılan açıklamada “Hastanemizde ilk covid 19 (+) tanısı ile yatan hastamız iyileşerek bugün taburcu edilmiştir.Bu süreçte hastamızın tedavisi ve tüm süreçlerinde bize destek olan hekim ve personellerimize teşekkür eder hastamıza şifalar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Doğukan Can Yüksel

