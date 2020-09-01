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Nallıhan'daki yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Nallıhan'daki yangında soğutma çalışmaları sürüyor
Nallıhan'daki yangında soğutma çalışmaları sürüyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde çıkan ve büyük bir alana yayıldıktan sonra kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Nallıhan'ın Eymir, Yeşilyurt, Beyalan mahalleleri yakınındaki Garagiriş Dağı'nda 30 Ağustos'ta başlayan ve dün kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları Ankara ve çevre illerden gelen çok sayıda personelin katılımıyla yapılıyor. Ekipler, bölgede herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması adına titizlikle çalışmalarını 6 helikopter ile sürdürüyor.

Nallıhan ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü ormanlık alanda yangın çıkması üzerine bölgedeki köylerde bazı evler boşaltılmış, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli dün çok sayıda araç ve personelin çalışması ile yangının kontrol altına alındığını açıklamıştı. Yangının söndürüldüğü alanlardaki görüntüler yürekleri burktu.

Doğukan Can Yüksel

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