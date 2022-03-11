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Namağlup Galatasaray, Barcelona deplasmanından avantajlı döndü

Namağlup Galatasaray, Barcelona deplasmanından avantajlı döndü
Namağlup Galatasaray, Barcelona deplasmanından avantajlı döndü

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

26. dakikada ceza yayının hemen dışında Barcelona serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Depay'ın sert şutunda kaleci Pena gole izin vermedi.

39. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Kerem'in sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

42. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Depay'ın sert şutunda Pena topu güçlükle çeldi.45'İlk yarı sona erdi

46'İkinci yarı başladı

62. dakikada son çizgiye inen Traore'nin ortasında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Alba'nın şutu yandan dışarı çıktı.

75. dakikada sağ kanattan Traore'nin ortasında ceza sahasında oluşan karambolde Aubamayeng röveşata denedi. Savunmadan dönen top De Jong'un önünde kaldı. Bu oyuncunun şutu direğe çarptı, ardından kaleci Pena meşin yuvarlağı kontrol etti.

Stat: Camp Nou
Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Eric, Alba, Pedri, Nico, De Jong, Traore (Luuk de Jong dk. 80 ?), Memphis Depay (Aubameyang dk. 61), Ferran
Yedekler: Neto, Tenas, Pique, Lenglet, Mingueza, Sergio Busquets, Ricard Puig, Dembele, Martin Braithwaite
Teknik Direktör: Xavi

Galatasaray: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli (Cicaldau dk. 79), Babel (Emre Kılınç dk. 68), Kerem (Barış Alper dk. 90+2 ?), Mustafa Muhammed (Gomis dk. 68)
Yedekler: Muslera, İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan, Pulgar, Ömer Bayram, Morutan, Halil Dervişoğlu
Teknik Direktör: Domenec Torrent

Sarı kartlar: Depay, Alba (Barcelona), Berkan Kutlu, Taylan (Galatasaray)

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